С четвертого этажа банка упал рабочий, вешавший табличку
19:46, 03 марта 2009Общество
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Сегодня в Харькове разбился насмерть рабочий, который выполнял внешние работы на здании одного из банков в центре города.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла около 16 часов.
Рабочий выполнял работы по замене табличек на высоте выше 4-го этажа и, упав вниз на каменный тротуар, умер от удара головой.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в ЦСО.
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