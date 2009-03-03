С четвертого этажа банка упал рабочий, вешавший табличку

Сегодня в Харькове разбился насмерть рабочий, который выполнял внешние работы на здании одного из банков в центре города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла около 16 часов.

Рабочий выполнял работы по замене табличек на высоте выше 4-го этажа и, упав вниз на каменный тротуар, умер от удара головой.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в ЦСО.