На открытии выставки об истории УПА подрались правые и левые

В Чернигове во время открытия выставки "Украинская повстанческая армия. История непокоренных" произошла драка между представителями правых и левых политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, возле помещения Черниговского литературно-мемориального музея-заповедника М.Коцюбинского, где открылась выставка, представители КПУ и ПСПУ устроили немногочисленный митинг. Его участники – жители Чернигова преимущественно пенсионного возраста под красными флагами - осуждали деятельность УПА, обвиняя ее представителей в связях с фашистами.

В свою очередь молодежь – представители КУН – осуждали коммунистический режим и требовали для ОУН-УПА государственного признания.

После словесной перепалки между оппонентами возникло столкновение, в которое вынуждены были вмешаться бойцы спецподразделения "Беркут".

Как уточнили в городском отделе милиции, с заявлениями о получении телесных повреждений в правоохранительные органы обратились три представителя КПУ, а также один представитель КУН, который сообщил, что ему пытались нанести телесные повреждения и угрожали физической расправой. "По данным заявлениям будет проведена проверка", - заверил работник горотдела милиции.