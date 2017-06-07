В Украине появится правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики

Кабинет министров принял решение о введении института правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что он будет создан при Секретариате Кабинета министров. По ее словам, эту инициативу поддерживают международные партнеры Украины.

Читайте такжеГендерная идеология разрушает семью, считает социолог и публицист из Германии (видео)Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Климпуш-Цинцадзе провела встречу с донорами относительно введения института Правительственного уполномоченного по вопросам гендерного равенства и определения приоритетных шагов в этой сфере.

В заседании приняли участие представители Минсоцполитики, МИД, Минюста, народные депутаты из межфракционного объединения "Равные возможности", представители посольств Японии, Швеции, Великобритании, Канады и ЕС, председатель офиса UN Women Анастасия Дивинская, советник по гендерным вопросам USAID в Украине Стелла Руденко, программный руководитель Национального Института демократии Елена Ена, представители Консультативной миссии Европейского Союза Ола Кварнсторм и Александра Паланюк, офицер по правам человека мониторинговой миссии ООН по правам человека Марк Боянич, представитель Фонда народонаселения ООН Каспар Пик и заместитель главы офиса НАТО в Украине Анн-Кристин Бйергене.