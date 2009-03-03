ВАСУ: нам удалось построить отдельную ветвь судебной власти

2 марта одновременно начали свою процессуальную деятельность Черновицкий и Николаевский окружные административные суды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего административного суда Украины, с началом работы этих двух административных судов завершено окончательное формирование системы админсудов. Отныне рассмотрение административных дел полноценно будут осуществлять все административные суды Украины.

По словам председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА, это событие без преувеличения можно назвать знаковым как для представителей административной юстиции, судебной власти, законодателей и державотворцев, так и для каждого гражданина нашей страны, чьи права и свободы призваны защищать админсуды. «Система административных судов формировалась в сложных политических и экономических условиях, при постоянном противостоянии с противниками идеи создания админсудов, недостаточного финансирования, но несмотря на это в сравнительно небольшой промежуток времени нам удалось построить отдельную ветвь судебной власти – административную», - отметил А.ПАСЕНЮК.

Председатель ВАСУ также подчеркнул то, что для утверждения позиций административных судов в Украине придется сделать довольно много. «Впереди у нас – напряженный длительный этап создания надлежащих условий для защиты административными судами прав человека, но я убежден, что изо дня в день, последовательно и уверенно мы пройдем и его», - отметил он.

Система административных судов состоит из Высшего административного суда Украины, семи апелляционных административных судов Украины: Днепропетровского, Донецкого, Львовского, Киевского, Одесского, Севастопольского и Харьковского и 27 местных окружных административных судов во всех областях Украины, городах Киеве и Севастополе.