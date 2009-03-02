Глава Пенсионного фонда отказался говорить, сколько одолжили из бюджета

Глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ утверждает, что бюджет Пенсионного фонда является сбалансированным и не вызывает опасений в связи с возможным возникновением дефицита средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЗАРУДНЫЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сегодняшний день все, что запланировано и по государственному бюджету, и по собственным поступлениям, пополняется в полном объеме. Сегодня полностью сбалансирован бюджет Пенсионного фонда», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

В то же время глава правления Пенсионного фонда отказался назвать конкретные цифры полученных Пенсионным фондом бюджетных ссуд для обеспечения выплат пенсий. Кроме того, А.ЗАРУДНЫЙ не ответил на вопрос, погашает ли Пенсионный фонд бюджетные ссуды, выделенные государственным бюджетом в январе-феврале 2009 года. «Я бы не хотел, чтобы мы сейчас манипулировали какими-либо цифрами, что, к сожалению, происходит вокруг Пенсионного фонда в последнее время», - подчеркнул глава правления Фонда.