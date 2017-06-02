Председатель Житомирской ОГА Гундич и министр образования Гриневич обсудили вопросы инвестиций в образование

Сегодня, 2 июня, в рамках визита в Житомирской области, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обсудила с руководством Житомирской области вопрос инвестиций в образование.

Как сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации, в частности, озвучивалось, что из 34 объектов развития Житомирщины, которые представлены на софинансирование с Государственным фондом регионального развития, 18 – касаются объектов образования.

«На Житомирщине продолжаются капитальные ремонты, строительство объектов, которые связаны со сферой образования. Из 34 объектов, которые представлены на софинансирование с Государственным фондом регионального развития, 18 касаются именно объектов образования», – рассказала Гриневич.

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По ее словам, важно инвестировать в опорные школы на сельских территориях, где ученики старших классов смогут получать качественное образование.

Председатель областной государственной администрации Игорь Гундич также подчеркнул, что образовательное пространство в Житомирской области должно реформироваться комплексно.

«Если создавать опорные школы, то с подвозом детей современными школьными автобусами, если обновлять подходы, то с учетом требований инклюзивного образования, если ремонтировать помещения, то по программе НУШ («Новая украинская школа» - УНИАН), чтобы детям было интересно посещать школу», - подчеркнул он.

По словам Игоря Гундича, 29 школ области – опорные, 12 заведений определено для создания образовательного пространства по программе НУШ, на 18 заведений будут привлекаться средства ДФРР, до 22 школьных автобусов в этом году будет добавлено еще как минимум 12.

Как сообщалось, сегодня, 2 июня, министр образования и науки Украины Гриневич также посетила Коростишевскую гуманитарную гимназию №5 и поздравила Житомирский национальный агроэкологический университет с 95-летием.