Гриневич: Коростышевская гуманитарная гимназия должна охватить обучением учащихся других школ района

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Коростышевская гуманитарная гимназия №5 имени Т.Г. Шевченко, которая работает по филологическому профилю, должна охватить обучением детей из других школ района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, такую задачу педагогам Лилия Гриневич поставила сегодня, 2 июня, во время рабочего визита на Житомирщину.

Так, в частности, министр образования и науки Украины настаивает, чтобы Коростышевская гуманитарная гимназия №5 охватила обучением учеников из соседних школ, для чего необходимо организовать подвоз и продумать адаптацию учебной программы с углубленным изучением иностранных языков.

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«Школа имеет хорошую базу, прогрессивных учителей. Вы должны продумать маршрут подвоза детей из других школ и то, как они будут входить в учебный процесс. Поскольку у вас углубленно изучают иностранный язык с младших классов, а в других школах дети такого уровня знаний не имеют», – отметила Гриневич, обращаясь в Коростышеве к руководству школы.

В ответ на это заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута заверил, что вместе с представителями школы к следующему учебному году найдут оптимальный путь решения, который будет и удобен для учеников, и экономически выгоден.

Министр образования и науки осмотрела учебные кабинеты гимназии, мультимедийное оборудование, ознакомились с деятельностью учащихся и педагогов во время каникул, а также пообщалась с учителями гимназии.

Справка УНИАН. Коростышевская гуманитарная гимназия №5 имени Т.Г. Шевченко с 2016 года признана опорным учреждением. В 30 классах обучается 775 учащихся. Гимназия работает по филологическому профелю. Здесь углубленно изучается английский язык. С 5-го класса вводится второй иностранный язык (немецкий, польский).

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За средства государственной субвенции в сумме почти 200 тыс. грн четыре учебные кабинеты обеспечены интерактивно-мультимедийным оборудованием. В декабре 216 года гимназия получила 12 компьютеров в рамках социального проекта.