Житомирский национальный агроэкологический университет сегодня отмечает 95-летие

Житомирский национальный агроэкологический университет сегодня, 2 июня, отмечает свое 95-летие; с праздником коллектив поздравила в рамках рабочей поездки в Житомирскую область министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Гриневич приняла участие в торжествах по случаю юбилея университета, которые прошли сегодня в летней эстраде «Ракушка» Житомирского парка культуры и отдыха имени Гагарина.

Выступая на мероприятии, Гриневич, в частности, отметила, что это заведение должно выпускать специалистов, полностью подготовленных к требованиям современности.

«Каждый день рождения – это момент, когда нужно думать о будущем. И несмотря на то, каких специалистов готовит этот университет, он должен быть нацелен на будущее. Потому что именно отрасль сельского хозяйства, наше отношение к природе и к тем невероятным богатствам, которые имеет Украина, спрогнозирует, как дальше мы будем развиваться. А это развитие может быть только инновационным», – цитирует Гриневич пресс-служба Житомирской ОГА.

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По мнению Гриневич, сейчас наука должна тесно сотрудничать с бизнесом, и, в частности, с аграрным.

«Для университета очень важно помнить о треугольнике: образование, наука и бизнес. Здесь очень важно сотрудничество с аграрным бизнесом, который сегодня заинтересован именно в новых технологиях и в таких специалистах, которые будут их внедрять», – отметила Гриневич.

По словам министра, за последние два года Житомирский агроэкологический университет поднялся на 20 позиций в рейтинге «ТОП-200 университетов Украины».

«Дальнейшие же перспективы университет будет иметь, если будет входить в международный контекст и будет привязываться к большим задачам новой, европейской Украины»,- считает Гриневич.

Также учебное заведение поздравили с днем рождения председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма, заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута, народные депутаты Украины и руководство Житомира.

Преподаватели университета за высокие достижения в работе получили награды от Министерства образования и науки, от облгосадминистрации, от областного и городского совета.

Справка. Житомирский национальный агроэкологический университет – единственное в Украине высшее аграрное учебное заведение экологического направления и единственный на Житомирщине национальный вуз, который является базовым по подготовке специалистов для большинства отраслей экономики Полесья Украины - Житомирской, Ровенской, Волынской областей. Сейчас это большой комплекс с развитой инфраструктурой, куда входят 8 факультетов , 42 кафедры и 85 их филиалов , а также 5 Научно-инновационных институтов.

В рамках международного партнерства университет сотрудничает с Японией, Германией, Швецией, Польшей, Италией, США, Великобританией, Францией, Данией, Нидерландами, Литвой, Россией и другими странами. Важным направлением международной деятельности является предоставление возможности студентам изучения новейших сельскохозяйственных технологий и организации частного бизнеса при прохождении производственной практики в фермерских хозяйствах Великобритании, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Польши, Швейцарии и США.