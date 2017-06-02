Житомирскую область посетили представители японской благотворительной организации «Дети Чернобыля и Фукусимы». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, с 28 мая по 2 июня делегация из Японии от благотворительной организации «ЧеФуКо» («Дети Чернобыля и Фокусимы») посетила Житомир и Овручский район Житомирской области.

Это уже был пятый визит представителей этой благотворительной организации на Житомирщину.

В рамках визита представители японской общественной организации встретились со школьниками Житомирской общеобразовательной школы № 12. Во время встречи гости провели мастер-класс Mangekyo для житомирских школьников по изготовлению детской игрушки.

Читайте такжеЯпония продолжит помогать Житомирщине специальным медицинским оборудованием

Кроме того, японская делегация побывала в одной из больниц области в детском отделении. Члены делегации провели совместное занятие с детьми по изготовлению сувениров из специальной глины. В свою очередь, администрация больницы и дети подарили гостям украинские сувениры.

Кроме этого, в рамках визита японской делегации состоялся круглый стол на тему «Отражение последствий техногенных катастроф на жизни ребенка, на примере аварий на ЧАЭС и Фукусима-1». Представитель Японии сделал доклад о мировой деятельность фонда «ЧеФуКо», в свою очередь украинские докладчики рассказали о проблемах детского населения Житомирского региона, которое наиболее пострадало вследствие аварии на ЧАЭС.

С украинской стороны свои выступления представили врачи, ученые, педагоги, общественные деятели и ликвидаторы аварии.

Справка УНИАН. Организация «ЧеФуКо» была основана в 2013 году. Главная цель благотворительной организации – помощь всем детям мира, которые потерпели бедствие от трагедий и катастроф, начиная с детей префектуры Фукусима и тех, которые пострадали от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.