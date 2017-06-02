В Сети запустили оригинальный флешмоб для помощи онкобольным детям

Учередитель благотворительного фонда Таблеточки Ольга Кудиненко предложила пользователям Сети оригинальный флешмоб, чтобы собрать денег больным детям и он стал вирусным.

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По правилам флешмоба, нужно выбрать купюру, которую вы можете пожертвовать на благотворительность, согнуть ее так, чтобы была видна половина портрета и сфотографироваться с ней, чтобы ваше лицо дополняло половину.

Далее нужно опубликовать фотографию в социальных сетях с хештегом #moneycanchallenge и отметить троих друзей. Если они проделают тоже самое, то нужно перечислить сумму с фотографии на помощь онкобольным детям.

Флешмоб получился очень заразным и оригинальным.