В Сети запустили оригинальный флешмоб для помощи онкобольным детям
17:15, 02 июня 2017Общество
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Флешмоб получился очень заразным и оригинальным.
Ольга Кудиненко предложила пользователям Сети оригинальный флешмоб / фото Facebook @tabletochki
Учередитель благотворительного фонда Таблеточки Ольга Кудиненко предложила пользователям Сети оригинальный флешмоб, чтобы собрать денег больным детям и он стал вирусным.
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По правилам флешмоба, нужно выбрать купюру, которую вы можете пожертвовать на благотворительность, согнуть ее так, чтобы была видна половина портрета и сфотографироваться с ней, чтобы ваше лицо дополняло половину.
Далее нужно опубликовать фотографию в социальных сетях с хештегом #moneycanchallenge и отметить троих друзей. Если они проделают тоже самое, то нужно перечислить сумму с фотографии на помощь онкобольным детям.
Флешмоб получился очень заразным и оригинальным.
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