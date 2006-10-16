Начальник Киевской милиции хочет легализовать проституцию

10:24, 16 октября 2006
Общество
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Луценко отреагировал

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО назвал заявление начальника Киевской милиции генерал-майора Виталия ЯРЕМЫ о необходимости легализации проституции «неординарной идеей».

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на пресс-конференции во Львове министр не скрывал, что руководитель столичной милиции является одним из его любимцев. «Но эта неординарная идея, по-видимому, пришла ему (В.ЯРЕМЕ - УНИАН) в голову после празднования собственного дня рождения. Конечно, об этом даже не идет речь », - отметил Ю.ЛУЦЕНКО

«В прошлом году В.ЯРЕМА встречал собственный день рождения в самолете, которым летел на совещание, а в этом году – под землей, где мы проводили совещания с оппонирующими сторонами по празднованию очередной годовщины Украинской повстанческой армии. Такие неординарные празднования дня рождения приводят к таким неординарным идеям», - прибавил министр внутренних дел.

Правда, он не уточнил где именно «под землей» проводились совещания по соблюдению правопорядка во время запланированных на 14 октября праздничных мероприятий.

 

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