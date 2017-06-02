Харьковский патрульный проиграл суд активисту за оскорбление чести и достоинства

Необычный судебный процесс завершился в Харькове. Там патрульный полицейский судится с видеоблоггером, который оскорбил его, заснял это на видео и выложил в интернет, говорится в сюжете ТСН.

В зале собрались сразу две группы поддержки. Большинство со стороны дорожного активиста и видеоблоггера Виталия Бойченко, который провоцировал копов и угрожал физической расправой. После того, как Бойченко выложил провокационное видео в интернет, один из участников ссоры подал на блогера в суд.

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Патрульный Денис Дуфек считает, что обнародование видео и оскорбления активиста вредят его чести, достоинству и деловой репутации, поэтому требовал моральную компенсацию в 107 тысяч гривень, которую обещал отдать на лечение тяжело раненного при исполнении служебных обязанностей побратима.

Однако суд решил иначе: в удовлетворении иска отказать. Активист непринужденно и публично продолжил общение в своем стиле – с нецензурной бранью. Полицейский, что проиграл суд, говорит о том, что настоящая цель таки достигнута – внимание общества обращено на то, что закон, к сожалению, патрульных не защищает. "Законодательная база не меняется. Вы можете, если я нахожусь на службе, разговаривать со мной, как хотите, посылать меня на все стороны – и вам за это ничего не будет", - пояснил Дуфек.

Адвокат патрульного считает этот процесс очень показательным. "Фемида понимает, что в дальнейшем, если это дело выиграют, другие государственные служащие будут подавать подобные иски. Судя по всему, кому-то это не выгодно", - говорит юрист Александр Никольский. Защита полицейского надеется выиграть дело уже в апелляционном суде.