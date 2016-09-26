В соцсетях возмущаются из-за предложения Авакова узаконить "презумпцию правоты полицейского"

Так, волонтер Роман Синицин на своей странице в Facebook написал, что такое предложение "интереснее" скандально известных "законов 16 января".

"Аваков под шумок вчерашней трагедии в Днепре решил законодательно закрепить какую-то "презумпцию правоты полицейского". И "подчиняйся, а потом оспаривай". Прикрываясь причем международным опытом. Но у нас тут свой опыт. Опыт фасадной реформы с изменением табличек с милиции на полицию", - написал он.

Владелец издания "Буквы" Екатерина Рошук высказала интересную мысль о том, что подобный закон не помог бы избежать вчерашней трагедии в Днепре.

"Как я понимаю, поводом для этого законопроекта стала вчерашняя трагедия. Скажите пожалуйста, а разве вчерашний Пугачев отказался повиноваться полиции? Он спокойно припарковал свой авто после просьбы полиции и сел к ним в авто для оформления протокола, а потом уже, когда его пробили по базе, открыл огонь, испугавшись, что полицейские поймут, что он в розыске. Следовательно у меня вопрос: КАК этот закон помог бы избежать подобной ситуации?", - отметила она.

Также Авакову припомнили его призывы препятствовать установлению "полицейского государства" в 2014 году во время Революции достоинства.

Напомним, как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook, Министерство внутренних дел предложит Верховной Раде законопроект о "презумпции правоты полицейского".

"Императив презумпции правоты полицейского должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому - потом обжалуй! И дело тут не в необходимых к принятию законодательных поправках, соответствующих опыту развитых мировых демократий. Дело в том, чтобы общество приняло это правило – как необходимое правило для собственной безопасности, как свое! Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время, отсрочивающее права гражданина на апелляцию действий полицейского. Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Да! Но другого пути нет. Изменяющаяся, реформируемая полиция – должна и будет получать и больше прав, и больше доверия общества", - написал министр и отметил, что другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет.