Понюхали пороха: появилось видео посвящения на Львовщине курсантов в артиллеристы

Курсанты Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного прошли своеобразное полевое крещение на Яворовском полигоне во Львовской области.

Для первокурсников-артиллеристов стрельбы вызывают наибольшее волнение, ведь для них это своеобразное полевое крещение, передает телеканал «24».

Первокурсники получили первое огневое задание. Противотанковую пушку, которую целый год изучали в теории, испытывали на практике.

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Среди курсантов немало ребят с боевым опытом. Так, сержант Александр Герасимов за плечами имеет уже три года службы в артиллерии. Побывал и на Востоке, в зоне АТО. Поэтому теперь делится опытом с младшими сокурсниками.

В общем, за три дня, такое полевое крещение пройдут 75 першокурсников.