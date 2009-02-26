Киевская Патриархия говорит, что не захватывала чужое, а защищала свое

Киевская Патриархия отвергает обвинения в захвате храма святого Николая в Шевченковском районе столицы, который якобы принадлежит Московскому патриархату, и заявляет о его принадлежности УПЦ КП.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель информационно-издательского Управления Киевской Патриархии епископ ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ).

Он рассказал, что в 2001 году по инициативе именно Киевского патриархата на углу ул. Нагорной и Смородинового спуска в Шевченковском районе Киева было решено создать мемориальный комплекс памяти жертв Чернобыльской трагедии, в который должен был войти и храм св. Николая. Место будущего молитвенного памятника было освящено предстоятелем церкви УПЦ КП, и он же благословил начало строительства.

Однако из-за нехватки средств на сегодняшний день удалось соорудить лишь курган в память о пострадавших и часовню, где местная православная община проводит богослужения. За все время существования прихода св. Николая, подчеркнул епископ ЕВСТРАТИЙ, районная власть никаких претензий или намерений относительно возможных реорганизаций не высказывала.

Однако 31 января с.г. в Киевской Патриархии узнали, что в сентябре 2008 г. к депутатам Шевченковского райсовета обратились благотворительный фонд Преподобномученицы Елизаветы Романовой и общины “Иконы Божьей матери - всех скорбящих радость” с предложением предоставить 5,4 млн. грн. благотворительной помощи на достройку храма и реконструкцию соседнего детского сада. Депутаты согласились, и в декабре был подписан соответствующий договор.

По словам епископа ЕВСТРАТИЯ, возглавляют фонд и общину двое братьев, один из которых является настоятелем храма св. Митрополита Михаила (УПЦ МП) при Октябрьской больнице в столице. Таким образом, подчеркнул епископ, своим решением райсовет фактически создал повод для межконфессионального конфликта, не учтя начальной принадлежности храма.

Епископ ЕВСТРАТИЙ также сообщил, что 21-22 февраля представители Московского патриархата пытались силой захватить храм св. Николая, а православная община УПЦ КП - отстоять принадлежащую им церковь. В конфликт вмешалась милиция, и теперь, до окончательного решения вопроса, храм закрыт и передан под охрану правоохранительным органам.

В Киевской Патриархии считают, что в вопросе храма св. Николая задействована определенная коррупционная схема, поскольку весь процесс происходил скрытно, без согласования с общиной и самой церковью. Кроме того, здесь обращают внимание на чрезвычайно оперативную реакцию российских СМИ на события 22 февраля, которые в этот же день сообщили о якобы захвате украинскими националистами храма УПЦ МП в Киеве.

«Мы заявляем, что чужого нам не нужно, мы на чужое не претендуем, но своего мы не отдадим. То, на что верные нашей церкви имеют полное право, мы будем отстаивать всеми законными методами”, - подчеркнул епископ ЕВСТРАТИЙ.

Он считает, что выход из ситуации есть один – направить благотворительные средства, если они поступили, на достройку храма св. Митрополита Михаила при Октябрьской больнице. А храм св. Николая депутаты Шевченковского райсовета столицы должны вернуть общине УПЦ КП.

К тому же, добавил епископ, в этом районе Киева есть две действующие церкви Московского патриархата – Свято-Макариевская и Кирилловская, а вот храма Киевского патриархата нет ни одного.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля издание Корреспондент.net распространило информацию о захвате в Киеве представителями УНА-УНСО, Конгресса украинских националистов и организации «Тризуб» им. Степана Бандеры недостроенного храма Николая Чудотворца, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата.

По информации издания, представители УНА-УНСО, КУН и «Тризуба» практически беспрепятственно вошли в храм, в котором в этот момент никого не было.

При этом участники акции заявили, что не захватывают храм Московского патриархата, а возвращают свой, поскольку, как они утверждали, сначала этот храм принадлежал Киевскому патриархату.