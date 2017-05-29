"Следующий": вслед за Лободой одесские активисты готовят "горячий" прием Ивану Дорну

15:12, 29 мая 2017
Общество
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Вслед за Лободой одесские активисты собрались сорвать концерт Дорна.

Нищук считает недопустимыми высказывания украинского певца Дорна в интервью российским СМИ / hochu.ua

Экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах активистов срывать концерты украинского певца Ивана Дорна в Одессе.

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Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Стерненко написал: "В итоге по протесту против выступления Лободы концерт сорван. Следующий - Ваня Дорн".

Концерт.ua приостановил продажу билетов на концерт Ивана Дорна, который был запланирован в клубе "Ибица" 9 июня. В то же время билеты можно купить на одесском сайте по цене 250-350 гривен.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, появилось видео Лободы с полицейскими на сорванном концерте в Одессе.

Вечером 28 мая активисты проукраинских организаций Одессы помешали выступлению певицы Светланы Лободы в ночном клубе в одесской Аркадии. Концерт был отменен.

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Новость в сюжете: Срыв концерта Лободы в Одессе
Теги: #Дорн#срыв концерта Лободы в Одессе