В Украине снова перепели победную песню Евровидения-2017 (видео)
11:14, 29 мая 2017Общество
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Песню португальца снова перепели на украинском.
Украинка Яна Шамаева (Джерри Хейл) исполнила на украинском песню победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала "Amar Pelos Dois".
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Данное видео было опубликовано на YouTube-канале певицы. В переводе на украинский название победной песни Евровидения звучит как "Кохати за двох".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, песню победителя Евровидения-2017 португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Любить за двоих" - Ред.) на украинском языке перепела популярная в 90-х украинская певица Марина Одольская.
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