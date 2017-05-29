В Украине снова перепели победную песню Евровидения-2017 (видео)

Украинка Яна Шамаева (Джерри Хейл) исполнила на украинском песню победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала "Amar Pelos Dois".

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Данное видео было опубликовано на YouTube-канале певицы. В переводе на украинский название победной песни Евровидения звучит как "Кохати за двох".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, песню победителя Евровидения-2017 португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Любить за двоих" - Ред.) на украинском языке перепела популярная в 90-х украинская певица Марина Одольская.