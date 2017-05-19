Песню победителя Евровидения-2017 перепели на украинском (видео)

Песню победителя Евровидения-2017 португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Любить за двоих" - Ред.) перепели на украинском языке.

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Кавер записала популярная в 90-х украинская певица Марина Одольская.

Звезда в вышиванке и с фиолетовыми волосами исполнила свою версию композиции португальского певца.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 13 мая состоялся финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер вышло 26 участников песенного конкурса. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.