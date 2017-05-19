Песню победителя Евровидения-2017 перепели на украинском (видео)
14:10, 19 мая 2017Общество
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Песню Собрала перепели на украинском.
Песню победителя Евровидения-2017 португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Любить за двоих" - Ред.) перепели на украинском языке.
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Кавер записала популярная в 90-х украинская певица Марина Одольская.
Звезда в вышиванке и с фиолетовыми волосами исполнила свою версию композиции португальского певца.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 13 мая состоялся финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер вышло 26 участников песенного конкурса. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.
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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине