Песню победителя Евровидения-2017 перепели на украинском (видео)

14:10, 19 мая 2017
Общество
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Песню Собрала перепели на украинском.

Песню победителя Евровидения-2017 португальца Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois ("Любить за двоих" - Ред.) перепели на украинском языке.

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Кавер записала популярная в 90-х украинская певица Марина Одольская.

Звезда в вышиванке и с фиолетовыми волосами исполнила свою версию композиции португальского певца. 

Как сообщал УНИАН, в Киеве 13 мая состоялся финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер вышло 26 участников песенного конкурса. Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение-2017#победа Сальвадора Собрала#песня Собрала