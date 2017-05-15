Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: рассмотрение дела в суде отложено на неопределенный срок

В Одессе откладывается рассмотрение дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года из-за отвода судей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Малиновском районном суде коллегия, рассматривающая материалы этого уголовного производства, удовлетворила ходатайство адвоката обвиняемого Сергея Долженкова (известен, как Капитан «Какао») Ольги Балашовой об отводе троих судей.

Представитель обвинения выступил против замены судей, но это не было принято во внимание.

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Свое заявление защита аргументировала тем, что коллегия судей в составе Сергея Журика, Александра Ищенко и Виктора Короя в апреле 2015 года вернула прокуратуре обвинительный акт на доработку, что было оспорено в Апелляционном суде Одесской области. Последний частично удовлетворил жалобу прокуратуры. Затем материалы производства вновь рассматривались теми же судьями Малиновского райсуда, что, по утверждению адвоката, противоречит правовым нормам. Свое ходатайство Балашова аргументировала соответствующим письмом Высшего специализированного суда Украины, которое было составлено в январе 2017 года. Данный документ предусматривает, в том числе, ситуации, подобные «делу 2 мая».

Исходя из указанного письма Высшего специализированного суда, судьи, которые возвращали обвинительные акты на доработку, не могут рассматривать эти же производства по сути в случае отмены их решения в апелляционном порядке, так как «могут быть необъективны».

Материалы по «делу 2 мая» должны быть возвращены в канцелярию и сформирована новая коллегия судей, которая начнет рассмотрение материалов сначала.

Как пояснил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области, при формировании новой коллегии могут возникнуть проблемы, так как в судах некомплект судей.

«Не исключено, что станет вопрос об изменении подсудности, что еще больше затянет процесс», - сказал представитель, пояснив, что коллегия должна состоять из трех человек плюс один запасной.

Представитель не исключает, что мотивацией к отводу могло стать стремление обвиняемых попасть под «Закон Савченко». Он пояснил, что, согласно ч. 2 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений и пр., а также активное участие в массовых беспорядках, приведшее к гибели людей), предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

«Согласно «Закону Савченко», в СИЗО год идет за два. Скоро три года, как пятеро фигурантов «2 мая» находятся в следственном изоляторе. Еще год – и, считайте, минимальный срок они отсидели», - пояснил представитель.

Он также добавил, что прокуратура не имеет права обжаловать судебный вердикт об отводе, поскольку такая процедура не предусмотрена.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления заинтересованными сторонами, и материалы были переданы в Малиновский райсуд Одессы.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.