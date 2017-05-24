В Житомире завтра накануне профессионального праздника пограничники откроют часовню

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, завтра в Житомире на территории Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины с участием руководства области и города, взаимодействующих структур, ветеранов, семей военнослужащих состоится торжественный митинг, посвященный Дню пограничника, который отмечается 28 мая.

Личный состав по случаю профессионального праздника будет отмечен наградами и отличиями.

Напротив админздания управления с участием настоятеля Свято-Михайловского собора состоится торжественное открытие Православной часовни. После отправления литургии и освящение часовни настоятелем кафедрального Свято-Михайловского собора митрофорным протоиереем отцом Богданом начнется официальное богослужение в духовной постройке.

Также 26 мая в Житомире состоится торжественное открытие многоэтажного жилого дома для военнослужащих Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и членов их семей.

Всего в этот день ключи от квартир получат 58 семей пограничников.

В мероприятиях запланировано участие руководства Государственной пограничной службы Украины, местной власти, военнослужащих Северного регионального управления.