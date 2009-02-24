Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня повысился на 2,6% по сравнению с 23 февраля – до 8,99 грн., продажи – на 2%, до 9,40 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 2,7% по сравнению с 23 февраля – до 11,44 грн., продажи – на 1%, до 12,15 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 2,8% по сравнению с 23 февраля – до 0,2251 грн., продажи – на 2,6%, до 0,2635 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева сегодня увеличился на 2,3% по сравнению с 23 февраля – до 9,08 грн., продажи – на 2,7%, до 9,48 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 11,57 грн. (почти на 3% дороже, чем 23 февраля), продают – по 12,15 грн. (на 0,9% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2299 грн. (курс повысился на 2,8% по сравнению с 23 февраля), продают – по 0,2654 грн. (на 1,4% дороже).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Диамантбанк»: доллар США – 9,10/9,50 грн., евро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,22/0,27 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 9,15/9,50 грн., евро – 11,71/12, грн., рубль – 0,23/0,265 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 9,05/9,50 грн., евро – 11,50/12,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,85446 грн., к российскому рублю – 0,21344 грн.