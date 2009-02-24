Ученые нашли способ создания единой вакцины от разных типов гриппа

Универсальные антитела, созданные в лабораторных условиях, позволят создать универсальную вакцину, которая защитит людей от разных типов вирусов гриппа, в том числе и от птичьего H5N1, пишут американские ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Structural & Molecular Biology. Борьба с вирусом гриппа чрезвычайно затруднена его высокой изменчивостью, новые штаммы появляются очень часто и для каждого из них необходима своя вакцина. Авторам статьи удалось обнаружить участок одного из вирусных белков, который остается практически неизменным, и создать антитела, поражающие вирус. Созданные учеными антитела воздействуют на белок гемагглютинин, входящий в состав мембраны оболочки вируса. Этот белок позволяет вирусу прикрепляться к поверхности атакуемой клетки, после чего его структура немного изменяется, что приводит к слиянию мембран вирусной и клеточной оболочки и беспрепятственному проникновению вирусных РНК в клетку.

В настоящее время ученые готовятся к клиническим испытаниям новых вакцин, которые запланированы на сезон 2010-2011 годов.

РИА Новости