Евровидение-2017 не смогло побить рекорд по телесмотрению из-за России

Евровидение-2017, которое проходило в Киеве, смогли посмотреть более 180 миллионов зрителей во всем мире.

Этот показатель ниже по сравнению с 2016 годом из-за того, что Россия не транслировала конкурс в 2017 году.

При этом просмотр финала конкурса онлайн вдвое превысил показатель Стокгольма. В Португалии выросла доля аудитории, которая смотрела конкурс, превысив рекорд 2008 года. Там международное музыкальное соревнование смотрели 32,5% зрителей, говорится на сайте Европейского вещательного союза.

Италия на 15% увеличила аудиторию по сравнению с прошлогодним конкурсом, его смотрели 3,6 млн итальянских телезрителей.

Украина побила рекорд по просмотрам с конкурса 2009 года, который проходил в Москве. Отечественный конкурс смотрело 18,8% аудитории (1,5 млн человек), а в Исландии посмотрели 98% населения - страна в очередной раз поставила рекорд по доле просмотра среди всех.

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Основной аудиторией Евровидения является молодеж в возрасте 15-24 лет.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины участнице от РФ Юлии Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины". Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму. Российский Первый канал отказался транслировать конкурс.