Самойлова вместо Евровидения поедет петь в оккупированный Крым

Кандидат для участия в Евровидении от России Юлия Самойлова, которой запретили въезд в Украины, поедет выступать в оккупированный Крым, передает «Радио Свобода», со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

Отмечается, что Самойлова будет петь на концерте ко Дню победы.

"Она будет выступать в Севастополе. По меньшей мере, по состоянию на сегодня все подтверждено. Планируется, что Юля споет там 2-3 песни", – отметили в пресс-службе.

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Российские СМИ и ранее сообщали о выступлении Самойловой на оккупированной территории, впрочем сейчас появилось официальное тому подтверждение.

Как сообщал УНИАН ранее, певица Юлия Самойлова, которая не поедет на Евровидение в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом.