Налоговая перевыполнит план за месяц

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) планирует в феврале перевыполнить на 2% план поступлений налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ГНАУ Сергей БУРЯК.

«По состоянию на 23 февраля собрано 4,789 млрд. грн. налогов и сборов. Для того, чтобы выполнить план, нам необходимо собрать еще 2,286 млрд. грн. В разрезе налогов мы планируем в феврале выполнить план на 102%», – сообщил С.БУРЯК.

Кроме того, председатель ГНАУ выступает за введение моратория на повышение налоговых ставок.