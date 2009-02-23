Уже восьмой банк получил полное право не отдавать денег

Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ЗАО АКБ «Одесса-Банк».

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Временным администратором банка сроком на один год назначена Людмила ЗОЛОТЕЕВА.

«С целью создания благоприятных условий для возобновления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев - с 23 февраля до 22 августа 2009 года», – говорится в сообщении.

На сегодня временные администрации введены Нацбанком в восьми украинских банках: "Надра", "Киев", "Национальный кредит", "Причерноморье", «Укрпромбанк», «Захидинкомбанк», «Проминвестбанк», «Одесса-банк».

Справка УНИАН. ЗАО АКБ «Одесса-Банк» зарегистрировано в 1991 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 627,893 млн. грн., обязательства – 522,315 млн. грн., собственный капитал – 105,578 млн. грн., уставный капитал – 86,26 млн. грн.

На 1 января 2009 года акционерами «Одесса-Банка» являлись ООО «Альпари» (прямое участие – 32,3667%), ООО «Гридин» (прямое участие – 33,1043%), ООО «Кировий» (прямое участие – 18%), ООО «Ольял» (прямое участие – 16,5290%).