Украина в иностранных СМИ: чаще всего на прошлой неделе писали о блокировке российских соцсетей и Евровидении – аналитики

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В течение недели 13-19 мая 2017 года подавляющее большинство мировых СМИ активнее всего освещали такие связанные с Украиной новости как проведение в Киеве песенного конкурса Евровидение-2017 и запрет доступа к ряду российских интернет-порталов в Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической группой Corestone.

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В частности, как отмечают аналитики Corestone, издания Deutsche Welle, Neue Zürcher Zeitung и Bloomberg критически отнеслись к подписанию президентом Украины Петром Порошенко указа о блокировке ряда российских Интернет-ресурсов, в частности, соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Yandex и Mairl.ru. По мнению этих изданий, указанное решение ограничивает свободу слова в Украине и раскалывает украинское двуязычное общество на два противоположных лагеря.

При этом Atlantic Council отрицательно отнеслась к попытке СБУ таким образом влиять на деятельность украинских общественных активистов, в частности, Александру Устинову и сотрудников YouControl.

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Вместе с тем немецкая Zeit Online, комментируя решение о блокировании российских Интернет-сайтов, высоко оценила стремление украинцев обрести независимость от России и построить успешную европейскую державу, в которой будут господствовать демократические ценности.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисам Яндекса; телеканалам РБК, "Звезда" и др.

Также провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb; сервисов 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.