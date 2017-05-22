В Житомире состоится первый всеукраинский фестиваль военно-патриотической песни

В Житомире в субботу, 27 мая, состоится первый всеукраинский фестиваль военно-патриотической песни «Калинове Ангелы Свободы». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, творческий мероприятие будет проходить 27 мая в Житомирском парке культуры и отдыха имени Гагарина и расположенном там летнем театре «Ракушка».

В 12.00 в парке возле арки начнет действовать литературная сцена, а музыкальная часть будет стартовать около 16.00 в «Ракушке». Вход свободный.

Участниками фестиваля станут бойцы АТО, участники Революции Достоинства, местные авторы, которые представят поэзию и песни, рожденные на Майдане и в зоне проведения антитеррористической операции.

«Для желающих показать свой талант продолжается регистрация до 23:59 23 мая. Приглашаются авторы, которые написали свои произведения во время Революции Достоинства, на востоке Украины во время АТО, волонтеры, группы, творчество которых неразрывно связана с судьбой Украины! Ссылка на регистрацию здесь. Тел. для справок– 093 540 55 07», - сообщают в ОГА.

Организаторы Всеукраинского фестиваля современной военно-патриотической песни «Калинове Ангелы Свободы» – общественные объединения ОО «Атошник» и «Вполне естественно». Цель фестиваля – популяризация образа украинского воина и современной военно-патриотической песни.