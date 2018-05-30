Восставший из пепла ПИБ сыграет на стороне Газпрома?

«Дочка» Газпрома получила доступ на внутренний рынок Украины. Российский Внешэкономбанк – контроль над украинским ПИБом… Газо(т)рейдерская схема?..

В конце недели в новостях прошли два сообщения, внешне совершенно не связанные, но в комплексе могущие представлять немалую опасность для газового рынка Украины.

Начнем с того, что было воспринято как новость однозначно хорошая: «Проминвестбанк» объявил об отмене с 20 февраля моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. То есть все юридические и физические лица, счета которых были заблокированы, могут использовать средства на любых счетах «на свое усмотрение». Временный администратор ПИБа Владимир Кротюк заявил, что «ситуация в банке нормализовалась и есть достаточно ресурсов для поддержки ликвидности».

Этому, надо полагать, в немалой степени содействовали миллиардные вливания в ПИБ российского «Внешэкономбанка», который в январе 2009 года стал владельцем пакета акций «Проминвестбанка» в размере 75% + 3 акции, получив таким образом полный контроль над ПИБом. Кстати, на днях из ПИБа должны вывести временную администрацию, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Заметим, что в планах ПИБа, как указано на сайте банка, кроме увеличения уставного капитала и уже предусмотренного дополнительного финансирования на сумму свыше 7 миллиардов гривен есть еще и «привлечение клиентов с большими денежными потоками»…

И тут ПИБу очень может пригодиться другая новость: «Нафтогаз Украины», в полном соответствии с меморандумом Тимошенко–Путина, со своей стороны подписал контракт с компанией «Газпром сбыт Украина» на куплю-продажу газа. Об этом сообщил журналистам в правительстве и.о. председателя правления «Нафтогаза Украины» Игорь Диденко. Документ вступает в силу только после подписания технического соглашения между Нафтогазом и Газпромом.

Напомним, что «дочка» Газпрома в соответствии с договоренностями премьер-министров Украины и России получает на откуп 25% внутреннего газового рынка Украины. Правда, Юлия Тимошенко несколько раз пыталась утверждать, что речь идет не о 25%, а об объемах реализации «до 25%», несмотря на то, что в меморандуме написано иначе. «Это может быть и ноль процентов», – заявляла премьер. Правда, руководство Газпрома столь же регулярно отвечало, что «ноль процентов» российского газового монополиста заинтересовать никак не могут.

Итак, дочерняя компания Газпрома уже фактически получила доступ на внутренний рынок Украины. По крайней мере, со стороны Киева к этому больше нет никаких препятствий. А российский Внешэкономбанк не только получил контроль над украинским ПИБом, но и в кратчайшие сроки (в других проблемных банках Украины» пока даже света в конце туннеля не видно) путем немалых трат вывел его на «проектную мощность». Чем это может помочь Газпрому в возможных планах его экспансии на украинский рынок?

Ну, во-первых: ПИБ в числе своих клиентов называет таких гигантов, как Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и «АрселорМиттал Кривой рог» – помимо прочего не самых мелких потребителей газа. И платежеспособные крупные потребители уже сами по себе могут быть интересны представителю Газпрома в Украине. Юлия Тимошенко почему-то демонстрирует уверенность в том, что у «Газпрома сбыт Украина» нет шансов «отрезать себе кусок пирога», поскольку, приобретая газ у Нафтогаза для продажи внутри Украины, дочка Газпрома будет вынуждена предлагать предприятиям цену выше, чем Нафтогаз. Однако, в отличие от Нафтогаза, жестко связанного газовым контрактом (оплата за потребленный газ осуществляется не позднее 7-го числа каждого следующего месяца), структура Газпрома имеет возможность предложить выгодные условия по рассрочке платежей. А это в условиях кризиса и связанных с ним проблем реализации продукции, надо понимать, будет рассмотрено как более чем щедрое предложение.

Во-вторых: на прошлой неделе Нафтогаз распространил пресс-релиз, в котором предупреждает, что может столкнуться с проблемами при расчетах за газ с российским Газпромом в связи с увеличивающейся задолженностью украинских коммунальных предприятий. Из всё того же газового контракта прямо следует, что, начиная с месяца, следующего за тем, в котором проблема вылезет наружу, Нафтогаз переведут на принудительную предоплату за газ. Так что для предприятий возможность «полюбовно» договориться с «Газпромом сбыт Украина» может стать еще более привлекательной.

В-третьих: стоит напомнить заявление шефа СБУ Валентина Наливайченкоо причастности «граждан Украины с депутатским статусом» и «одной из финансовых промышленных российских групп» к дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке», сделанное в октябре прошлого года. Тогда Наливайченко утверждал, что «группу рейдеров» в первую очередь интересовали находящиеся в банке кредитные портфели «прежде всего государственных предприятий Украины, наиболее привлекательных, среди них – угольная отрасль, энергетический сектор, «Нафтогаз Украины». «Путем завладения кредитным портфелем преступники рассчитывали таким способом установить контроль над привлекательными государственными предприятиями», – сказал Наливайченко.

Итак, в сухом остатке мы имеем: в рекордные сроки восстановленный россиянами «из пепла» ПИБ, контролирующий не только счета промышленных гигантов Украины, но и кредитный портфель Нафтогаза, а по некоторым данным, и (как минимум) часть его счетов. Скажем, "Коммерсант-Украина"все тогда же, в октябре, со ссылкой на свои источники в ГНАУ, сообщал, что на счетах Проминвестбанка «зависли» платежи Нафтогаза на 150 миллионов гривен. Очевидно, тут можно не напоминать, что банк имеет возможность как кредитовать предприятия на свое усмотрение, так и «придерживать» прохождение некой суммы денег с одного счета на другой в случае необходимости.

С другой стороны, есть «дочка» Газпрома, так вовремя получившая доступ на украинский рынок, а также целая серия предновогодних высказываний российских высокопоставленных чиновников в том духе, что кризис – замечательное время для того, чтобы российский бизнес попытался взять под свой контроль интересные предприятия в бывших братских республиках.

А с третьей – Нафтогаз, который вроде как и контролирует ситуацию (формально), однако связан по рукам и ногам как положениями контракта, так и кризисом платежей. И хорошо бы, если бы экспансия российского бизнеса на украинский рынок ограничилась только предприятиями… Интересно, если вдруг Нафтогаз будет признан банкротом, существует ли возможность через международный арбитраж отписать в пользу кредитора – Газпрома все активы Нафтогаза? Несмотря на то, что, скажем, приватизация ГТС запрещена законами Украины… Пока.

Дай Бог, чтобы набросанная тут схема в конечном итоге оказалась лишь параноидальным бредом автора. Однако серьезные опасения вызывает тот факт, что ни один из наших лидеров (даже те, что хвастают экономическим образованием) старательно не замечают опасности в этом туго закрученном газовом клубке.

Елена Перегуда