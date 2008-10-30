Проминвестбанк валили группа из РФ и люди с «депутатским статусом»

В дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» (ПИБ)принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на пресс-конференции в Донецке.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, расследование по данному уголовному делу «проходит очень быстро: нам известна одна из финансовых промышленных российских групп, которая действительно стояла, возможно, за заказами дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке». Кроме того, он сообщил, что СБУ «известен оборот, известны банки и граждане Украины даже с депутатскими статусами, которые принимали участие в этом, более того, известно каким способом и через какие банки и за какие деньги совершалась эта рейдерская атака».

Для дестабилизации ситуации «Проминвестбанка», отметил В.НАЛИВАЙЧЕНЕКО, заказчики на территории Донецкой области «проплатили не только смс-сообщения, но и видеоролики в маршрутных такси, проплатили неправдивые сообщения, которые распространялись на шахтах Макеевки, в Мариуполе…».

«Вся эта деятельность была профинансирована за счет грязных денег, которые отмывались и незаконным способом присваивались через так называемые конвертационные центры», - сказал руководитель Службы безопасности, подчеркнув, что «11 из этих конвертационных центров СБУ уже ликвидировала».

«Мы уже назвали два конкретных банка, в отношении которых возбуждено уголовное дело СБУ. Что касается доведения до банкротства «Проминвестбанка» - возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины», - отметил В. НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что за рейдерскими атаками стоят «стойкие преступные группировки, которые путем искусственной дестабилизации работы надежных украинских банков выкупали и вымывали деньги». По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, главной целью преступников было присвоить кредитный портфель банка. «Путем циничным и противоправным преступники стараются завладеть кредитными портфелями стойких и стабильных украинских банков, - объяснил он, - Кредитные портфели их интересовали и в «Проминвестбанке» - прежде всего государственных предприятий Украины, наиболее привлекательных, среди них – угольная отрасль, энергетический сектор, «Нафтогаз Украины». «Путем завладения кредитным портфелем преступники рассчитывали таким способом установить контроль над государственными привлекательными предприятиями», - заключил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 7 октября ввел временную администрацию в «Промивестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя НБУ Владимир КРОТЮК.

Ранее, 30 сентября, Национальный банк Украины принял решение о выделении «Промивестбанку» стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Идею национализации ПИБа поддерживают Совет Национального банка Украины, председатель Верховной Рады, член Совета НБУ Арсений ЯЦЕНЮК и президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.