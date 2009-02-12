Российский Внешэкономбанк открыл ПИБу кредитную линию на $1 млрд

Российский «Внешэкономбанк» открыл «Проминвестбанку» кредитную линию на 1 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Внешэкономбанка».

«Открытие кредитной линии «Проминвестбанку» в размере до 1 млрд. долларов США было одобрено наблюдательным советом «Внешэкономбанка» 4 февраля 2009 года в целях реализации плана финансового оздоровления «Проминвестбанка», – говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно предоставленной информации, 10 февраля 2009 года в рамках открытой кредитной линии был предоставлен первый транш кредита в размере 390 млн. долл.

«Внешэкономбанк» стал владельцем пакета акций «Проминвестбанка» в размере 75% + 3 акции в январе 2009 года.

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции 10 февраля сообщил, что «Проминвестбанк» от своей материнской структуры привлек субординированный кредит на сумму порядка 390 млн. долл.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58% по сравнению с 2007 годом – до 99,303 млн. грн.

7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% + 3 акции «Проминвестбанка», а ООО «Сигнус» – 12,37%.