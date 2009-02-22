Международный фестиваль ленд-арта проходит в Виннице
Трансмифические проекции
В Виннице проходит 4-й Международный фестиваль ленд-арта «Аппликация духа. Трансмифические проекции - 2».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы фестиваля: общественная организация «Лаборатория актуального творчества» и Управление по делам семьи и молодежи Винницкой облгосадминистрации.
Согласно сообщению, участники проекта - художники из Украины, Польши и Китая создадут «межкультурную среду и внедрят творческую проекцию своего современного трансмифического метакультурного опыта на территорию скифского городища, которое находится вблизи города Немиров».
«Созданные участниками объекты (ленд-арт, инсталляция, фото, видео, мультимедиа) выполняют задачи «трансмифической проекции» и визуализируют современное ощущение древности через художественный образ», - отмечают организаторы фестиваля.
Нынешний фестиваль разделен на две части: арт-акция и экспозиционная часть.
В рамка первой части сегодня в галерее «Арт-шик» состоялась презентация проекта «Трансмифические проекции» и открыты выставки фотографий ленд-арт объектов и мультимедийных проектов с предыдущих трех фестивалей «Аппликация Духа».
Вчера состоялась презентация фестиваля, сегодня участники проекта создают арт-объекты на территории скифского городища, а завтра созданные на городище объекты будут снимать и фотографировать с самолета.
В рамках экспозиционной части фестиваля будут организованы выставки-презентации объектов в городах Львов, Киев, Винница.
Справка УНИАН. Ленд-арт (от английского «Land art» – «земляное искусство») – направление в изобразительном искусстве последней трети ХХ века. Основано на использовании реального пейзажа как главного художественного материала и объекта.
Термин «трансмиф» - означает другую реальность и является объектом трансфизического, метаисторического, философского и художественного опыта.
Название проекта - «Аппликация духа» - происходит от латинского слова «applikacio» и означает приложить, примерить.