Воду в "ЛНР" подавать не будут: водоканал задолжал 145 миллионов гривень - министерство

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с участием представителей международных гуманитарных организаций обсудили проблемы работы КП «Попаснянский районный водоканал». Об этом сообщается на сайте министерства.

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«Основной целью предприятия является удовлетворение потребностей населения, промышленных и прочих групп потребителей в услугах по централизованному водоснабжению и водоотводу. Это около 50 тыс. людей на подконтрольной украинской власти территории и около 400 тыс. людей на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение длительного времени водоканал обеспечивал водоснабжением потребителей ОРЛО, не получая какой-либо компенсации за его потребление.

«За это время у предприятия накопилась задолженность за потребленные ресурсы, в том числе за электроэнергию. По данным руководства КП, сумма долга за электроэнергию составляет 145 млн грн, следовательно поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе является невозможным», - сказано в сообщении.