"Биофарма" требует разобраться с непрозрачной закупкой лекарств, проведенной ПРООН

По словам президента компании «Биофарма» Константина Ефименко, «Биофарма» очень положительно восприняла реформы в сфере закупок лекарств через международные организации, так как всегда участвовала в тендерах прозрачно и без посредников.

«В 2016 году в Украине не было проведено ни одного тендера. Все ожидали нового формата закупок через международные организации. «Биофарма» - одна из немногих украинских компаний, которая с 2008 года всегда принимала участие в тендерах Минздрава напрямую без посредников. Мы часто страдали из-за произвола чиновников, поэтому с большим оптимизмом восприняли нововведения. В феврале по ценовым предложениям мы выиграли все тендера, в которых принимала участие «Биофарма», на сумму около 4 миллионов долларов», - сказал Ефименко.

По его словам, непонятная ситуация сложилась с тендером по закупке препарата для больных с гемофилией (фактор свертывания крови VIII).

«Цена «Биофармы» была объявлена ​​в 0,11 центов за международную единицу. Однако преимущество в тендере было отдано международной итальянской компании «Кедрион». Цена препарата итальянской компании составляли 0,16 евроцентов за международную единицу. Эта цена на 35% выше нашей. И это перерасход для украинского бюджета - около 600 тысяч долларов. Нас удивляет эта ситуация. «Биофарма» имеет многолетний опыт поставки этого препарата », - отметил Ефименко.

Он подчеркнул, что «Биофарма» - это современное производство.

«В 2012-2014 годах мы инвестировали в строительство нового завода 48 миллионов долларов, абсолютно без кредитов. С группой украинских и международных инвесторов построили абсолютно современное производство. Сегодня оно соответствует всем международным стандартам. 9,5 миллионов долларов мы инвестировали в создание новой лаборатории, которая разрабатывает новые препараты и проводит контроль. 3,5 миллионов долларов инвестировали в строительство сверхсовременной станции переливания плазмы крови в Сумах, где построили все по последнему слову техники », - сказал Ефименко.

Он отметил, что в мире есть только 8 стран, имеющих технологию сбора фактора свертывания крови.

«На постсоветском пространстве, среди 15 бывших республик, ни одна страна сегодня не имеет такой технологии. Она есть только в Украине в «Биофарме». Мы провели очень большую работу в течение последних трех лет, обновили полностью команду, пригласили западных специалистов, имеющих опыт в ведущих зарубежных фаркомпаний. У нас работает очень много иностранцев. Мы открытая компания для всех. Поэтому данная ситуация для нас непонятной, особенно, когда идет такое перерасход государственных денег», - сказал Ефименко.

Он отметил, что на все письма и эмейлы к ПРООН не получено никакого ответа.

«Мы были на встрече 6 мая, нам сказали, что результатов нет, а 10 мая на сайте была размещена информация, датированная 29 апрелем о том, что «Биофарма» проиграла этот тендер. Никаких документов нам не предоставляли, до сих пор нет официальной версии. О том, что мы проиграли, нам не сообщили. Мы звоним - отвечает робот. На наши эмейлы никто не отвечает. Мы подготовили письма в соответствии с процедурой обжалования », - сказал Ефименко.

Он отметил, что ПРООН - организация, имеющая международный иммунитет. «Подать в украинский суд мы не можем, подать в суд в Нью-Йорке мы тоже не можем. Предусмотрена система обжалования, мы подали все три формы, но пока ни на одну из них пока не получили ответа. Поэтому мы считаем, что это, мягко говоря, недоразумение», - сказал Ефименко.

Он проинформировал, что с середины 2018 руководство «Биофармы» планирует вложить 35 миллионов долларов в новый фракционатор плазмы крови, отметив, что в северной Европе таких предприятий нет.

Одним из акционеров «Биофарма» является американская инвестиционная компания Horizon Capital. Он также отметил, что в мощности «Биофармы» владельцами было инвестировано 47, 5 миллионов долларов США, сегодня завод обеспечивает рабочими местами более 500 человек.

«Нас удивляет, что тендер, организованный за государственные средства, дает предпочтение иностранной компании, которая даже не имеет представительства в Украине. Как решается этот вопрос нам не понятно », - отметил Ефименко.

Член Наблюдательного совета «Биофарма» Кшиштоф Сидлецки подчеркнул, что здравоохранение в стране требует много внимания и уважения.

«Бизнес должен быть справедливым. Полностью поддерживаю новые подходы Минздрава к закупкам лекарств и борьбу с коррупцией. Однако хочу отметить, что на украинские компании, которые здесь инвестируют, платят налоги, обогащают, развивают экономику государства, дают работу гражданам, на них должен быть другой взгляд, по сравнению с зарубежными компаниями. Если в результате тендера выходит, что местный производитель с качественной продукцией и низкой ценой проигрывает из-за технической зацепки - это несправедливо. Надеемся, что найдем общий язык Минздрава и международными организациями. Мы не начинаем драки, мы хотим решить вопрос прежде всего в пользу пациента украинского общества. Готовы, хоть завтра, поставить на рынок необходимое количество лекарств, чтобы ни один из пациентов не пострадал через тендерные процедуры, а 10% готовы отдать лекарств пациентам бесплатно», - сказал Сидлецки.

По словам и.о. генерального директора фармацевтического завода «Биофарма» Андрея Обризана, компания планирует сделать несколько социальных инициатив на преодоление проблемы гемофилии в Украине.

«Нам не безразлично в какой стране мы живем. В этом году мы начинаем социальную акцию «Нам не все равно. Мы вместе», чтобы поддержать больных гемофилией. В Украине 2,5 тысячи больных гемофилией, из них 500 детей. Эти люди живут очень тяжелой жизнью. Мы поставили перед собой амбициозную цель в течение 10 лет решить проблему гемофилии в Украине. Мы хотим, чтобы украинские пациенты чувствовали себя полноценными людьми и вели нормальный образ жизни. У нас есть конкретный план действий, мы хотим создать государственно-частный проект, инвестировать около 40 млн долларов в новый фракционатор и обеспечить полностью этих больных препаратом. Также запустить строительство 10 плазмоцентрив по всей стране», - подчеркнул Обризан.