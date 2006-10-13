В Киеве накрыли теневую миллиардную схему, работавшую на крупных импортеров

Сотрудники столичной налоговой милиции пресекли деятельность физических лиц-нерезидентов, в большинстве граждан России, Молдовы и стран Балтии, которые по мошеннической схеме осуществляли перечисление валютных средств за границу без уплаты сбора в Пенсионный фонд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, эти лица регистрировались в г. Киеве как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из украинских банков. После этого через торговца ценными бумагами реализовывались векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составляла свыше 1,5 млрд. грн.

Налоговой проверкой было установлено, что отечественные предприятия были "фиктивными" фирмами или же ликвидированы по решению суда. В целом с октября 2005 по февраль 2006 года злоумышленниками было проведено операций купли-продажи валюты на сумму свыше 2,6 млрд. грн.

Как показал экономический анализ теневой схемы, она позволяла отмывать и легализовать деньги и товар крупным импортерам. К тому же во время ввоза товара в Украину занижалась его реальная стоимость и соответственно – уплата НДС на импорт.