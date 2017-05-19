В Киеве в сквере "Влюбленных" открыли локацию для регистрации брака под открытым небом (фото)

В Киеве открыли сквер "Влюбленных" - единственную локацию для проведения торжественных регистраций брака на открытом воздухе. Локация расположена возле Дарницкого ЗАГСа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 13 июля 2016 года распоряжением № 502 поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно в течение суток зарегистрировать брак. По обычной процедуре между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.

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Для оформления необходимо представить паспорт и, если у кого-то свадьба не первая, свидетельство о разводе.

Свидетельство о браке можно получить в тот же день.