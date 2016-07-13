В зоне АТО запускают пилотный проект: зарегистрировать брак можно будет всего за сутки

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Мы сегодня предлагаем внедрить пилотный проект в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток по решению будущего мужа и жены зарегистрировать брак. Речь идет о прифронтовой зоне - о Донецкой, Луганской областях. Мы предлагаем, чтобы в Мариуполе, Северодонецке были соответствующие ЗАГСы, где можно бы было воспользоваться такой услугой", - сказал министр юстиции Павел Петренко перед принятием решения.

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Также, по его словам, предлагается ввести эту услугу в Херсоне, Киеве, Одессе, Львове.

Петренко выразил надежду, что через две недели после принятия этого решения местные органы власти смогут уже оказывать такую услугу.