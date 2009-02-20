Введение платных услуг в подростковых клубах незаконно

Главным управлением по делам семьи и молодежи КГГА удовлетворено предписание прокуратуры города Киева и отозвано письмо Киевскому городскому председателю о введении платных услуг во внешкольных заведениях (подростковых клубах) столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как сообщалось ранее, с целью создания дополнительных источников поступлений в бюджет Киева данным управлением было направлено письмо киевскому городскому председателю с предложением установить плату за посещение подростковых клубов в размере 450 грн.