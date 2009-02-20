Президент вернул в парламент закон о влиянии кризиса на АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в Верховную Раду для повторного рассмотрения Закон № 922-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, парламентом были учтены не все замечания Президента, в результате чего отдельные положения закона, поступившего ему на подпись, противоречат Конституции Украины, а также законам Украины, которые являются базовыми в соответствующих сферах.

В частности, прилагаемые законом порядок и особенности осуществления Национальным банком Украины поддержки ликвидности коммерческих банков, которые выдали кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе предоставление стабилизационного кредита) не только противоречат нормам Конституции Украины и Закона «О Национальном банке Украины», но и могут повлечь случаи невозвращения депозитов вкладчикам банка при отсутствии имеющихся для таких выплат денежных ресурсов, чем, соответственно, будет нарушено и право вкладчика на получение вклада в полном объеме.

Не может быть поддержано и изменение, которым предлагается установить запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года, и расширяется перечень видов земель, на которые он распространяется.

Это не согласовывается с требованиями Земельного кодекса Украины, которыми введен мораторий на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения на период до вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель.

Кроме того, вводимый законом запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения охватывает более широкий круг общественных отношений, чем мораторий на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, предусмотренный Земельным кодексом Украины. Введение такого запрета является ни чем иным, как сужением объема существующего права граждан распоряжаться своей собственностью, провозглашенного Конституцией Украины.

Представлять предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады будет министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля ВР приняла в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса".

За принятие закона проголосовали 399 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, ВР исключила из ранее принятого закона норму, которой предлагалось предоставить Аграрному фонду Украины бюджетную ссуду для закупки избыточной части нереализованных на внутреннем рынке семян подсолнечника, что потребует дополнительных расходов из государственного бюджета в сумме 1,2 млрд. грн.

Президент отмечал, что эти дополнительные расходы госбюджета могут привести к разбалансированию бюджета.

Кроме того, была исключена норма относительно установления запрета на ввоз давальческого сырья в Украину (за исключением сырья для легкой промышленности: пряжи, нитей, тканей, кожи, резиновых нитей и текстиля), поскольку операции с давальческим сырьем во внешнеэкономической деятельности осуществляют и субъекты ведения хозяйства других отраслей экономики, как, в частности, субъекты ведения хозяйства, которые производят кондитерские, табачные изделия, комплектующие для автомобилей.

Глава государства замечал, что такой запрет делает деятельность таких субъектов убыточной.

Также депутаты исключили норму относительно изъятия из перечня объектов дотации без каких-либо законных оснований птицы домашней живой и кролей домашних живых.

При этом парламент отказался учесть некоторые предложения Президента.

В частности, законом, поступившим на подпись, предусматривалось обязать Нацбанк осуществлять поддержку ликвидности банков, которые предоставили кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе предоставление стабилизационного кредита). При этом законом предлагалось разрешить задолженность заемщиков – сельскохозяйственных товаропроизводителей считать добровольно пролонгированной на срок не меньше срока, на который предоставляется такое рефинансирование (но не меньше 365 дней).

Президент отмечал, что такие изменения не соответствуют нормам Конституции и законов Украины, поскольку закрепление за Нацбанком обязанности по осуществлению рефинансирования лишает его независимости при принятии решений относительно осуществления денежно-кредитной политики, в частности, возможности регулировать объем денежной массы в экономике государства. Президент указывал, что следствием этого может стать углубление инфляционных процессов и обесценивание денежной единицы.

Неприемлемой, по мнению главы государства, является и норма относительно запрета осуществлять переоценку стоимости залога, принятого по пролонгированным кредитам, для сельскохозяйственных товаропроизводителей на протяжении действия срока пролонгации, поскольку существует вероятный риск невозвращения кредита и невозможности его возмещения за счет принятого обеспечения в случае изменения стоимости кредита.

Кроме того, указывал Президент, предусмотренный законом запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года не согласовывается с требованиями Земельного кодекса, согласно которым купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения до вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель не допускается.

Президент предлагал исключить эти нормы, однако Верховная Рада не дала на это согласия.