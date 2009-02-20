Стоимость тройской унции (31,1 г) золота на мировых рынках превысила отметку в 1000 долларов.

Стоит отметить, что на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX ) золото с поставками в апреле торгуется в районе 996 долларов за унцию, подорожав на 20,3 доллара за день. В то же время фьючерские контракты на золото со сроками поставок в июне и августе 2009 года, действительно, превышают по цене тысячу долларов и составляют 1002,3 и 1002,8 доллара соответственно.

Накануне золото на мировых рынках подешевело впервые за последние шесть сессий на 1,6 доллара до 976,1 доллара за унцию. Напомним, первый раз стоимость унции золота превысила тысячу долларов 13 марта 2008 года.

Стоит отметить, что фьючерсы на золото стали одним из самых выгодных способов инвестиций на фоне падения стоимости нефти, а также снижения основных мировых фондовых индексов. Так, с июля прошлого года до начала текущего цены на нефть упали на 75 процентов, а биржевые показатели США - более чем на 40 процентов.

Лента.ру