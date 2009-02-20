Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников музыкальной культуры по случаю 120-й годовщины со дня рождения выдающегося украинского композитора, педагога и музыкально-общественного деятеля Левка Ревуцкого.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В своем приветствии премьер отметила, что золотой фонд украинской музыкальной классики невозможно представить без произведений Левка Ревуцкого – “Хустина”, “Ода пісні”, “Зима”, которые стали жемчужинами украинской культуры.

“Высокий профессионализм и яркий национальный характер произведений по праву сделали Левка Ревуцкого самобытным уникальным явлением в украинской культуре. Для многих поколений его жизнь и творчество стали достойным примером преданного служения Родине и народу”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства пожелала творческим наследникам композитора новых достижений в искусстве и неисчерпаемого вдохновения в выполнении почетной миссии – сохранения и развития музыкальной культуры украинского народа.