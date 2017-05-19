Во Львове из галереи искусств пропало 223 старинные книги
По словам гендиректора галереи, всего по всем фондовым группам музея в наличии недостача около 500 единиц.
Генеральный директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк заявляет, что 223 старинные книги пропали из подразделения галереи Музея искусства древней украинской книги. Об этом он сообщил в интервью газете "День".
"223 латиноязычных и кириллических издания. Кроме старинных книг, есть пропажи в других фондовых группах. Например, 143 латиношрифтовых книг XIX века, которые тоже, безусловно, представляют ценность", - сказал Возняк.
По его словам, всего по всем фондовым группам музея в наличии недостача около 500 единиц.
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Гендиректор отметил, что сверка во Львовской галереи искусств почти завершена, и существенных проблем в ее подразделениях нет, за исключением Музея древней книги.