Во Львове из галереи искусств пропало 223 старинные книги

11:19, 19 мая 2017
Общество
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По словам гендиректора галереи, всего по всем фондовым группам музея в наличии недостача около 500 единиц.

Пропали 223 латиноязычных и кириллических / ReadRate

Генеральный директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк заявляет, что 223 старинные книги пропали из подразделения галереи Музея искусства древней украинской книги. Об этом он сообщил в интервью газете "День".

"223 латиноязычных и кириллических издания. Кроме старинных книг, есть пропажи в других фондовых группах. Например, 143 латиношрифтовых книг XIX века, которые тоже, безусловно, представляют ценность", - сказал Возняк.

По его словам, всего по всем фондовым группам музея в наличии недостача около 500 единиц.

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Гендиректор отметил, что сверка во Львовской галереи искусств почти завершена, и существенных проблем в ее подразделениях нет, за исключением Музея древней книги.

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Теги: #старинные книги#Львовская национальная галерея искусств#пропажа старинных книг во Львове