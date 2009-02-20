В Египте погибли 5 членов экипажа украинского самолета Ан-12
09:52, 20 февраля 2009Общество
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Загорелся двигатель
Пять членов экипажа украинского транспортного самолета Ан-12 погибли сегодня при возгорании воздушного судна на летном поле египетского города Луксор.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в местных авиационных властях.
По словам пожелавшего остаться неназванным источника, утром в пятницу произошло возгорание двигателя самолета, после чего пламя перекинулось на всю машину.
По имеющейся информации, самолет готовился к вылету после дозаправки.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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