"Безвиз для украинцев": в ЕС назвали минимальную сумму для пересечения границы

В Евросоюзе рассказали, сколько украинцы должны иметь минимум денег при безвизовом пересечении границы.

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В среду в Страсбурге было подписано соглашение о безвизе Украины с ЕС. Уже с 11 июня визы украинцам для поездок в Европу не нужны. В связи с этим ЕС запустил сайт о правилах безвиза для украинцев, где в простой форме освещаются главные аспекты для путешествий.

Соответствующая карта опубликована на сайте Путешествуй ответственно, который создала организация "Европа без барьеров".

Согласно ей, наименьшие требования у Венгрии – около 3,2 евро на день, тогда как у Испании наибольшие – 71 евро в день, а при себе иметь минимум 637 евро.

Впрочем, если ехать в Бельгию и остановиться там в отеле, то нужно рассчитывать на 95 евро в день. Однако в случае поездки к конкретным людям требуемая сумма значительно ниже – 45 евро в день.