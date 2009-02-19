Стартует акция «Сдай кровь – спаси жизнь ребенка!»

Организаторы акции “Сдай кровь – спаси жизнь ребенка!” призывают всех небезразличных граждан помочь онкобольным детям и сдать для их лечения донорскую кровь.

С таким обращением на пресс-конференции в УНИАН сегодня выступила исполнительный директор ВМГО “Ассоциация молодых доноров Украины” Мария ГЛАВАК, сообщив о начале акции.

“Целью этой акции является привлечение внимания широкой общественности, бизнес-структур, молодежи для того, чтобы сделать этот вопрос действительно общенациональным и помочь тем детям, которые действительно имеют очень высокие шансы вылечиться и жить полноценной здоровой жизнью”, - сказала М.ГЛАВАК. Она отметила, что помощью онкобольным детям занимается много общественных и благотворительных организаций, но они преимущественно оказывают финансовую помощь, в то время как нынешняя акция направлена на решение проблемы дефицита донорской крови.

М.ГЛАВАК отметила, что одной из важных сфер применения донорской крови является лечение онкобольных детей. Она добавила, что во время этого процесса уничтожаются не только пораженные клетки организма, но и здоровые, поэтому больные нуждаются в постоянном переливании крови, а ее, к сожалению, не хватает.

Самый же большой недостаток донорской крови наблюдается в Киеве, где функционирует семь мощных онкоцентров и куда привозят больше всего больных детей. Именно в столице поиск доноров ложится на плечи родителей, для большинства из которых этот город не знакомый и они не имеют здесь родственников или друзей, готовых помочь.

Кроме того, отметила М.ГЛАВАК, проблема сегодня больше не в отсутствии доноров, а в отсутствии здоровых доноров, поскольку не все желающие могут ими стать, учитывая состояние собственного здоровья. По ее словам, за годы независимости в Украине количество доноров сократилось в два раза, и только за последние два года – на 16,6%.

К акции уже присоединился ряд компаний и общественных организаций. В частности, председатель правления ООО “Снайт” Сергей ВЕРМИНСКИЙ сообщил, что сотрудники компании начали сдавать кровь для помощи больным детям.

Кроме этого, директор Центра развития бизнеса Виктория ЛЕМЕШКО предложила составить перечень медикаментов и оборудования, в которых нуждаются центры переливания крови, и обратиться к бизнесу с просьбой оказать посильную помощь для их приобретения. Она сообщила, что возглавляемый ею Центр сотрудничает с почти десятком компаний, и пообещала, что обратится к ним с просьбой поддержать акцию.

Развитие донорского движения для помощи онкобольным детям поддержали и в ВМГО “Лига молодежи Украины “Молодая сила”. Президент этой организации Зиновий ЧЕРПИЦКИЙ сообщил, что кроме личного приобщения каждого своего члена, “Молодая сила” в ближайшее время планирует провести в регионах ряд мероприятий в поддержку акции “Сдай кровь – спаси жизнь ребенка!”.