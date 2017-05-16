Поддерживаете ли вы блокировку ВКонтакте, Яндекса и других российских сайтов в Украине? – опрос УНИАН

12:39, 16 мая 2017
Общество
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Президент Украины подписал указ, который предусматривает блокировку соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru и Яндексу.

Украинцы останутся без ВКонтакте / фото inpress.ua

Утром 16 мая 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие новые санкции СНБО против России, которые среди прочего предусматривают блокировку доступа к популярным соцсетям ВКонтакте, Одноклассники, а также ресурсам сервисов Mail.ru и Яндексу.

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, как они относятся к таким мерам.

Отметим, также под санкции попали самая популярная бухгалтерская программа 1С, ряд разработчиков программного обеспечения и еще ряд других российских IT-компаний.

Также в санкционный список Украины попали 1228 физических лиц, среди которых граждане России, Украины и других иностранных государств. Среди них оказались как фигуранты бывших санкционным спискам, так и новые лица.

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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
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