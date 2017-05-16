В санкционный список Украины попали 1228 физических лиц

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 133/2017 о введении против ряда физических и юридических лиц персональных экономических санкций и других ограничительных мер, предусмотренных законом, как сообщает РБК.

Одновременно с этим президент отменил действие пяти изданных ранее указов о санкциях и ограничительных мерах.

В приложении к указу, вступившем в силу с 15 мая 2017 года, перечислены 1228 физических лиц. Среди них оказались граждане России, в том числе проживающие в Крыму, граждане Украины, «которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах», граждане других иностранных государств.​ Указ президента отменил действие пяти предыдущих указов о санкциях, в связи с чем был сформирован новый список, в который вошли как новые лица, так и те, против кого уже вводились ограничительные меры.

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Набор санкционных мер определен индивидуально для каждого внесенного в список физического лица. Среди них — запрет на въезд на Украину и выдача виз для иностранцев, ​блокирование активов (временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом), запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров, договоров и соглашений, лишение государственных наград Украины, запрет на установление деловых контактов, запрет деятельности на территории Украины и другие санкции «которые отвечают принципам их применения, установленных законом».​

Санкции против перечисленных физических лиц введены на различные сроки: год, три года, а также бессрочно.