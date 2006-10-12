Налоговика Биду, обвиняемого в убийстве Ерохина, ищут уже по всему свету

МВД Украины объявило в межгосударственный розыск бывшего сотрудника Государственной налоговой администрации г. Киева Сергея БИДУ, обвиняемого в совершении убийства начальника отдела ГУБОП МВД Украины Романа Ерохина.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, С.БИДА - 1984 года рождения, уроженец и житель города Хмельницкого.

МВД Украины обращается к гражданам с просьбой сообщить правоохранительным органам по телефону в Киеве (044) 256-10-63 или 02 любую информацию, которая будет способствовать установлению местонахождения и задержанию объявленного в межгосударственный розыск С.БИДЫ. Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщал УНИАН, Р.Ерохин до начала 2006 года работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров. Он был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных конвертационных центрах.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина. На теле убитого, руки которого были скованы наручниками, было обнаружено восемь огнестрельных ранений.

23 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве Р.Ерохина – бывшего работника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное дело по факту заказного убийства начальника отдела ГУБОП МВД Украины Р.Ерохина.