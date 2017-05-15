Умер один из лидеров Норильского восстания против ГУЛАГа политзаключенный Евгений Грицяк
Евгений Грицяк был одним из лидеров Норильского восстания 1953 года против ГУЛАГа.
14 мая умер многолетний политзаключенный лагеря Гулага, один из лидеров норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.
Читайте такжеВ Москве годовщину запуска метро отпраздновали с портретом "великого и родного" Сталина (фото)
«Отошел в вечность один из лидеров норильского «Восстания духа» 1953 года Евгений Грицяк», - написал в Facebook руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
«Уход в лучшие миры в 90+ лет - не трагедия. Однако, все же боль и ощущение потери...», - отметил он.
«Украинцы боролись и восставали - всегда и везде, где было нарушение базовых прав человека. Одним из таких эпизодов в мировой истории останется Норильское восстание 1953 года против бесчеловечного творения Сталина - концлагеря ГУЛАГа. Сегодня отошел в вечность Евгений Грицяк - один из бесстрашных лидеров политических заключенных, которые восстали против режима ГУЛАГа», - говорится в сообщении президента Украины Петра Порошенко на странице в Facebook.
«С глубоким сожалением воспринимаем это известие, но и с глубокой благодарностью сохраним его пример как несокрушимость духа и волю к борьбе за свободу в худших обстоятельствах», - подчеркнул Порошенко.