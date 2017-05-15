Умер один из лидеров Норильского восстания против ГУЛАГа политзаключенный Евгений Грицяк

14 мая умер многолетний политзаключенный лагеря Гулага, один из лидеров норильского восстания 1953 года Евгений Грицяк.

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«Отошел в вечность один из лидеров норильского «Восстания духа» 1953 года Евгений Грицяк», - написал в Facebook руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Уход в лучшие миры в 90+ лет - не трагедия. Однако, все же боль и ощущение потери...», - отметил он.

«Украинцы боролись и восставали - всегда и везде, где было нарушение базовых прав человека. Одним из таких эпизодов в мировой истории останется Норильское восстание 1953 года против бесчеловечного творения Сталина - концлагеря ГУЛАГа. Сегодня отошел в вечность Евгений Грицяк - один из бесстрашных лидеров политических заключенных, которые восстали против режима ГУЛАГа», - говорится в сообщении президента Украины Петра Порошенко на странице в Facebook.

«С глубоким сожалением воспринимаем это известие, но и с глубокой благодарностью сохраним его пример как несокрушимость духа и волю к борьбе за свободу в худших обстоятельствах», - подчеркнул Порошенко.