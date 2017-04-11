В Бабьем Яру почтили память узников нацистских концлагерей (фоторепортаж)

В национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве почтили память узников нацистских концлагерей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, в рамках мероприятия по случаю Международного дня освобождения узников нацистских лагерей в заповеднике состоялись церемонии возложения цветов к памятному знаку «Память ради будущего», Мемориалу памяти погибших в Бабьем Яре, памятника погибшим в бывшем концлагере «Сырецкий».

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В мероприятии приняли участие руководство города, члены общественных организаций ветеранов войны – бывших узников концлагерей, учащаяся молодежь.

Международный день освобождения узников фашистских лагерей установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое началось в марте 1945 года. 11 апреля - день вхождения американских войск на территорию Бухенвальда - был принято в качестве даты празднования Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей.

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах содержалось 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших – 5 млн граждан бывшего СССР, а также 6 млн евреев из разных стран. Каждый пятый узник был ребенком.